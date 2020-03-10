Транснефть готова прокачать 208 тыс. тонн нефти на белорусские НПЗ

Российские компании к настоящему моменту оформили маршрутные поручения на прокачку в марте 208 тыс. тонн нефти в Беларусь.

При этом заявок подано на объем почти в два раза больше. Об этом ТАСС

"На "Нафтан" оформлены поручения на 177 тыс. тонн, на Мозырь - на 31 тыс. тонн", - сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, которого цитирует ТАСС.

"Заявок примерно в два раза больше", - уточнил он.

В конце февраля концерн "Белнефтехим" сообщил, что в марте нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий. Концерн до сих пор не уточнил, о каких компаниях идет речь.