Последнее обновление: 21.03.2020 15:50

В Беларуси подтверждены 76 случаев заражения коронавирусом

В Беларуси за последние сутки еще 7 человек заразились коронавирусом. Таким образом, в республике уже подтверждены 76 случаев заражения инфекцией.

«На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели», - сообщил сегодня Минздрав Беларуси.

Всего, по данным ведомства, с 23 января 2020 года (с этой даты начала действовать процедура тестирования граждан на коронавирусную инфекцию) проведены уже более 20 тыс. тестов.

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