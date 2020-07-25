Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 67002 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 июля 2020 года выросло до 67002 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 530 человек.

«В Беларуси на 25 июля зарегистрированы 67002 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 60092 (+337) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 530 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 156 (-2) человек (1,43% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1241624 (+10940) тестов на коронавирус.