Беларусь нашла 200 тыс. тонн нефти у 5-ти неизвестных поставщиков

Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Беларусь, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний, которые ранее поставки нефти в Беларусь не осуществляли. В марте суммарный объем поставок от них составит около 200 тыс. тонн", - сказал Тищенко, которого цитирует Интерфакс-Запад.

"Поставки идут как трубопроводным, так и железнодорожным транспортом", - уточнил представитель концерна.

Тищенко подтвердил, что поставки компаний Михаила Гуцериева в Беларусь в марте составят 300 тыс. тонн.

Представитель "Белнефтехима" не уточнил названия малых российских НК, которые начали поставки в Беларусь.