Последнее обновление: 09.03.2020 15:45

Беларусь нашла 200 тыс. тонн нефти у 5-ти неизвестных поставщиков

Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Беларусь, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний, которые ранее поставки нефти в Беларусь не осуществляли. В марте суммарный объем поставок от них составит около 200 тыс. тонн", - сказал Тищенко, которого цитирует Интерфакс-Запад.

"Поставки идут как трубопроводным, так и железнодорожным транспортом", - уточнил представитель концерна.

Тищенко подтвердил, что поставки компаний Михаила Гуцериева в Беларусь в марте составят 300 тыс. тонн.

Представитель "Белнефтехима" не уточнил названия малых российских НК, которые начали поставки в Беларусь.

Ранее по теме
<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование