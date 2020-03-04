Белнефтехим отчитался о прибытии танкера с нефтью в Клайпеду

Первый танкер с российской нефтью, купленной Беларусью у трейдеров, прибыл из Приморска в Клайпеду, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Первый из двух танкеров уже прибыл в порт Клайпеды, вечером он станет на разгрузку. Поставка в Беларусь по железной дороге начнется завтра, 5 марта», - сообщил Тищенко.

В середине февраля Белнефтехим сообщил о покупке 160 тыс. тонн российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Литве, отметив, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Сегодня Интерфакс-Запад со ссылкой на Белнефтехим сообщил, что Беларусь предложила крупным российским нефтекомпаниям, имеющим в республике свои сети АЗС, поставлять нефть по давальческой схеме.

"Концерн "Белнефтехим" рассчитывает, что крупные российские нефтяные компании, которые имеют в Беларуси свои сети АЗС, начнут перерабатывать нефть на наших НПЗ по предложенной давальческой схеме. Речь идет о пропорции - "20 на 80". То есть, нефть поставляется без премии, 80% от поставок поступают как ресурс НПЗ, остальные 20% могут перерабатываться на давальческих условиях", - процитировало агентство представителя концерна.

При этом он сказал, что предложенная концерном схема не является условием снабжения нефтепродуктами сетей АЗС российских нефтекомпаний на территории Беларуси.

"Да, поставки нефтепродуктов будем продолжать, но давальческая схема это дополнительный стимул", - сказал собеседник агентства.