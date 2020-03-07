Лукашенко лично получил предложения о поставках 6 млн. тонн нефти

Лукашенко в субботу вызвал к себе вице-премьера Юрия Назарова и главу концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, чтобы обсудить поступившее ему лично предложения по поставкам нефти в Беларусь.

"Тема разговора, как вам известно, прежняя - поставки в Беларусь углеводородного сырья, прежде всего нефти. Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам, стоит, не стоит покупать эту нефть, лучше поступить, что более экономически выгодно", - сказал Лукашенко.

"Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие - более 6 млн т", - сообщил он.