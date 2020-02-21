Белнефтехим и "Газпром нефть" не смогли договориться об условиях давальческой схемы

Концерн "Белнефтехим" и российская компания "Газпром нефть" не смогли договориться об условиях реализации давальческой схемы поставок нефти, предложенной белорусской стороной.

Об этом сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, передает ТАСС.

"Белорусская сторона предложила условия по формуле 20 на 80, при которой "Газпром нефть" сможет поставлять в Беларусь нефть без премии, забирая себе пятую часть объема поставки на давальческую переработку, - сказал он. - Приходится констатировать, что представители российской НК смогли подтвердить лишь готовность зарабатывать, если точнее, то только "снимать сливки", исключив иное участие в структуре формирования рынка топлива на белорусской территории".

"По результатам переговоров "Белнефтехим" поставил в известность представителей дочерней структуры "Газпром нефти", что будет прилагать по возможности максимальные усилия для обеспечения поставок топлива на их АЗС с учетом интересов внутреннего рынка белорусских потребителей", - сказал Александр Тищенко.

В то же время в "Белнефтехиме" не исключили возобновление переговоров с "Газпром нефтью". Такая же схема будет предлагаться и другим нефтяным компаниям. "Это общее условие по давальческой схеме", - заключил представитель концерна.