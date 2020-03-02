Беларусь обсудила с азербайджанской Socar поставки 1 млн. тонн нефти в 2020 году

Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн т нефти, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам встречи премьера Беларуси Сергея Румаса с президентом Socar Ровнагом Абдуллаевым.

"Объемы будут наращиваться из года в год. Речь идет об объемах в этом году - до 1 млн т нефти. Это будет определяться каждый месяц исходя из экономических, логистических составляющих и т.д. Но это будет на постоянной основе", - сказал Рыбаков (цитата БелТА).

«Это стратегическое сотрудничество. В каком-то смысле оно интернациональное, потому что будет задействована в том числе трубопроводная система Украины. Будет обеспечиваться поставка нефти на Мозырский НПЗ, ее переработка и поставка нефтепродуктов в том числе в Украину, Беларусь", - отметил он.

"Сегодня достигнуто принципиальное согласие по такому стратегическому сотрудничеству как в текущем году, так и в последующие годы", - добавил глава концерна.

По его словам, на встрече обсуждалось расширение участия Socar в инвестпроектах на Мозырском НПЗ, Нафтане, других предприятиях в системе концерна "Белнефтехим", а также в проектах в других отраслях.

Беларусь уже договорилась с Socar о покупке 2 танкеров нефти общим объемом 170 тыс. тонн. Азербайджанская компания 5-6 марта отправляет из турецкого порта Джейхан первый танкер с нефтью для Беларуси, примерно 20 марта из грузинского порта Супса будет отправлен второй танкер.