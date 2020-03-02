Румас предложил азербайджанской Socar долгосрочный контракт на поставку нефти

Беларусь на данном этапе не планирует полностью отказываться от поставок российской нефти, но намерена в определенной степени их диверсифицировать, в связи с чем готова заключить долгосрочный контракт на поставку нефти с азербайджанской компанией Socar.

Об этом сегодня заявил премьер РБ Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана Socar Ровнагом Абдуллаевым.

«Я очень рад обсудить с вами поставки нефти и другие вопросы, связанные с нефтепереработкой. Мы у вас покупали нефть и в 2011 году и в 2016 год. Вы покупаете у нас нефтепродукты. Ваши специалисты выполняют монтажные работы на объекте на Мозырском НПЗ», - сказал Румас, открывая протокольную часть встречи.

«Не секрет, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти. До этого, всю нефть покупали в России, но условия продолжения налогового маневра к 2024 году нефть для Беларуси будет рыночной и, конечно, без альтернативных поставок сегодня нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси», - продолжил премьер.

«Мы не собираемся исключить полностью поставки российской нефти, а просто обязаны диверсифицировать их до определенного уровня», - уточнил он. – «Поэтому Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти».

«Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса - Броды – Мозырь. Я полагаю что такое сотрудничество будет интересно компании Socar», - подытожил Румас.

Беларусь уже договорилась с Socar о покупке 2 танкеров нефти общим объемом 170 тыс. тонн. Азербайджанская компания 5-6 марта отправляет из турецкого порта Джейхан первый танкер с нефтью для Беларуси, примерно 20 марта из грузинского порта Супса будет отправлен второй танкер.