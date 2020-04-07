Последнее обновление: 07.04.2020 19:37

Socar планирует 8 апреля отгрузить еще один танкер для Беларуси

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует 8 апреля отгрузить очередную танкерную партию нефти для Беларуси объемом 85-90 тыс. тонн.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагима Ахмедова.

«Надеемся, если позволят погодные условия, отгрузить из грузинского порта Супса очередную партию азербайджанской нефти для Белоруссии. Ее объем составит 85-90 тыс. тонн», - сказал представитель компании.

Он добавил, что на апрель известно только об этом танкере для Беларуси.

В марте Socar отгрузила две танкерные партии азербайджанской нефти для Беларуси: одна объемом 90 тыс. тонн, вторая - 85 тыс. тонн.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование