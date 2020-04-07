Socar планирует 8 апреля отгрузить еще один танкер для Беларуси

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует 8 апреля отгрузить очередную танкерную партию нефти для Беларуси объемом 85-90 тыс. тонн.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагима Ахмедова.

«Надеемся, если позволят погодные условия, отгрузить из грузинского порта Супса очередную партию азербайджанской нефти для Белоруссии. Ее объем составит 85-90 тыс. тонн», - сказал представитель компании.

Он добавил, что на апрель известно только об этом танкере для Беларуси.

В марте Socar отгрузила две танкерные партии азербайджанской нефти для Беларуси: одна объемом 90 тыс. тонн, вторая - 85 тыс. тонн.