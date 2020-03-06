Белнефтехим говорит о поставках 250 тыс. тонн нефти от азербайджанской Socar

Госнефтекомпания Азербайджана Socar в марте поставит для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды".

, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим" в пятницу.

"Есть договоренности с Socar Trading о поставке в марте трех партий нефти общим объемом около 250 тыс. тонн в порт Пивденный (Одесская обл.). Далее нефть будет прокачана по трубопроводу Одесса-Броды и затем через Броды-Мозырь на "Дружбе" на Мозырский НПЗ", - цитирует Интерфакс-Запад представителя пресс-службы концерна «Белнефтехим».

В концерне сообщили, что первая партия в пятницу уже отправлена из порта Джейхан (Турция). В течение месяца Socar Trading поставит в порт Одессы еще два танкера - 80 тыс. тонн Urals из Новороссийска (Россия) и 80 тыс. тонн Azeri light из Супсы.