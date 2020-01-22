Последнее обновление: 22.01.2020 14:59

Азербайджанская SOCAR ведет переговоры с Беларусью о поставках нефти

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) продолжает переговоры с белорусской стороной о поставках нефти в эту страну. Об этом сообщил корр. ТАСС

«Переговоры продолжаются», - сказал руководитель отдела по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает ТАСС.

По его словам, в качестве одного из вариантов поставок рассматривается трубопровод Одесса - Броды.

«Одесса - Броды рассматривается в качестве одной из опций. Если будут поставки нефти, то одним из вариантов может быть нефтепровод Одесса - Броды», - уточнил Ахмедов.

При этом, подчеркнул он, речь не идет о поставках конкретно азербайджанской нефти.

«Это может быть любая нефть. Все зависит от условий и договоренностей», - подчеркнул он.

Азербайджан несколько лет назад поставлял свою нефть по нефтепроводу Одесса - Броды на Мозырский НПЗ.

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