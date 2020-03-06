Последнее обновление: 06.03.2020 10:43

Азербайджан отправил первый танкер с нефтью для Беларуси

Первый в 2020 году от азербайджанской госнефтекомпании Socar танкер с нефтью для Беларуси объемом 90 тыс. тонн. вышел из турецкого порта Джейхан.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя Socar Ибрагима Ахмедова.

"Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Беларуси объемом 90 тыс. тонн", - сказал Ахмедов.

По его словам, второй танкер объемом 85 тыс. тонн планируется ориентировочно отгрузить 20 марта из грузинского порта Супса.

Поставка отгруженной нефти на Мозырский НПЗ будет осуществлена по нефтепроводу Одесса-Броды.

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