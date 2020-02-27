Азербайджан планирует начать отгрузку нефти для Беларуси в конце марта

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует начать отгрузку нефти для белорусского концерна "Белнефтехим" ориентировочно 20 марта.

Об этом сообщил в четверг замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов, передает ТАСС.

"Планируется начать отгрузку нефти в порту Супса в районе 20 марта. Объем первой танкерной партии составит около 85 тыс. тонн", - сказал Ахмедов.

По словам официального представителя компании, он пока не располагает информацией по поставке "Белнефтехиму" второго танкера с азербайджанской нефтью.

В среду "Белнефтехим" сообщил о заключении с SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу Одесса - Броды в марте.