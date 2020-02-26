Последнее обновление: 26.02.2020 12:28

Азербайджан заявил об отсутствии соглашения с Беларусью по поставкам нефти

Соглашения о поставках нефти в Беларусь в настоящее время отсутствует, заявили в государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

Ранее заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов заявил, что Беларусь планирует начать поставки нефти по трубопроводу "Одесса-Броды".

"Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов, как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации", - заявил представитель белорусского концерна.

"На данный момент нет соглашения с SOCAR о поставках нефти", - заявил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.

По его словам, пока нет ничего нового в истории с возможными поставками нефти по Черному морю и затем по трубопроводу "Одесса-Броды".

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