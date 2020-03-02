Азербайджан планирует 5-6 марта отправить танкер с нефтью для Беларуси

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 5-6 марта отправит танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагима Ахмедова.

"Планируется 5-6 марта отправить из Джейхана танкер с нефтью для Беларуси. Объем отправляемой нефти составит около 85 тыс. тонн", - сказал представитель SOCAR.

Ранее в компании сообщили, что ориентировочно 20 марта планируется из грузинского порта Супса отгрузить танкер с нефтью для белорусского концерна "Белнефтехим", также объемом около 85 тыс. тонн.

На прошлой неделе "Белнефтехим" сообщил о заключении с SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу Одесса - Броды в марте.