Последнее обновление: 14.01.2020 19:21

Беларусь изучает «возможности» Азербайджана по поставкам нефти

Азербайджан обсуждал вопрос поставок нефти в Белоруссию, но пока конкретного решения на этот счет не принято.

Об этом сообщил во вторник руководитель отдела по связям с общественностью Госнефтекомпании страны (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, передает ТАСС.

«Была встреча с белорусской стороной. Мы представили им свои возможности, они сейчас их рассматривают. Пока конкретного решения нет. Когда будет принято решение, соответственно, поставки могут быть возобновлены», - сказал Ахмедов. Он добавил, что у Азербайджана есть опыт поставок нефти в Беларусь.

В 2016 году Беларусь импортировала из Азербайджана через Одесский морской порт 560 тыс. тонн нефти сортов Azeri Light и CPC Blend. В итоге Азербайджан свернул поставки из-за низкой цены.

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