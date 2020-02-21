Россия будет продавать Беларуси нефть без премии, готова компенсировать потери

Россия готова компенсировать потери Беларуси от снижения таможенных пошлин на нефть в текущем году в рамках проводимого в РФ налогового маневра за счет доходности (или премии) российских нефтяных компаний.

Об этом сообщил Лукашенко после телефонного разговора с Путиным.

"Президент России позвонил. Вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам. Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас, это неожиданное было предложение, пытаемся просчитать его. Но это, наверное, не имеет значения. Потому что товар российский. Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым. Потому что монополист. Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу", - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области.

"Кстати, Владимир Путин предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года. Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям", - утверждает Лукашенко.

"Такое предложение. Это хоть какой-то путь к развязке споров. По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Хоть какое-то движение вперед. Мы сейчас посчитаем это все. Но счет этот практически не имеет никакого значения. Потому что другого варианта пока нет со стороны России. Просили, чтобы мы торговали нефть по мировой цене. Но компании на это не соглашались. К мировой цене они еще просили добавить $12 премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки - Европы, Украины, белорусский рынок", - посетовал белорусский правитель.

"Это наше уже преимущество. А у вас преимущество, что у вас нефть есть", - сказал Лукашенко, сообщив, что поручил премьеру, чтобы все было рассчитано и, наконец, достигнуто соглашение по дальнейшей работе в данной сфере.

Как сообщила пресс-служба президента, телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся 21 февраля по инициативе российской стороны.

«Обсуждены текущие актуальные вопросы двухсторонних отношений. В центре внимания глав государств были вопросы поставок энергоресурсов. В ходе разговора Владимир Путин озвучил новые предложения по урегулированию ситуации в нефтяной сфере. В частности, была отмечена готовность российской стороны компенсировать потери Беларуси от снижения таможенных пошлин на российскую нефть в текущем году (по отношению к 2019 году), в рамках проводимого в России налогового маневра, за счет доходности (или премии) российских нефтяных компаний», - говорится в сообщении.