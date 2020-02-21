Глава Роснефти доложил Путину о переговорах с Лукашенко

Глава Роснефти Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину о своих переговорах с А.Лукашенко в Минске.

Об этом сообщает телеграм-канал кремлевского пула РИА Новости (https://t.me/RIAKremlinpool) со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Путин и Сечин в среду участвовали в Петербурге в мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти Анатолия Собчака.

Переговоры Сечина и Лукашенко по вопросам поставок нефти в Беларусь прошли в Минске в минувший вторник. Об итогах этой беседы не сообщалось.