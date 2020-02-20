Население Беларуси снижается - перепись 2019

Численность населения Беларуси по данным проведенной с 4 по 30 октября 2019 года переписи составляет - 9 413 446 человек. Это на 41344 человека меньше по сравнению с данными текущего учета на 1 октября 2019 года, согласно которым в стране проживало 9 454 790 человек. За 30 лет с переписи 1989 года население Беларуси сократилось на 737 360 человек.

Такие данные сегодня озвучила глава Национального статистического комитета РБ Инна Медведева.

Треть населения страны проживает в Минске и Минском районе. Так, численность населения в Минске уже перевалила за 2 млн. – примерно 2,018 млн. человек. В Минской области проживают 1,471 млн. человек, в Гомельской области - более 1,388 млн., Брестской - более 1,348 млн., Витебской - более 1,135 млн., Гродненской – около 1,027 млн., Могилевской – 1,025 млн. жителей.

В переписи 2019 года были опрошены 95% населения. 2% отказались отвечать на вопросы. В онлайн-переписи участие приняли всего 2,24 млн. жителей страны. Остальных переписали обходчики.

Полные данные переписи станут доступны на специальном портале в 2021 году. Перепись населения проводится раз в 10 лет.