Доля расходов на еду в Беларуси остается одной из самых высоких в Европе

Беларусь продолжает оставаться одной из тех европейских стран, гражданам которой на пропитание приходится отдавать заметную долю семейного бюджета.

Как следует из ежегодного рейтинга РИА Новости, чем ниже доля расходов на еду, тем выше уровень жизни в стране, т.е. тем больше трат не связано с удовлетворением физиологических потребностей.

Самую малую долю семейного бюджета – 8,4% - на еду тратят жители Люксембурга, далее в рейтинге следуют Нидерланды и Великобритания -10,6% бюджета.

Беларусь находится на 35-м месте из 40 стран Европы: белорусы тратят на еду 36,3% бюджета. Хуже обстоят дела у Болгарии – 36,5%, Северной Македонии – 37,8%, Молдавии – 43,8%, Казахстана – 47,6% и замыкающей рейтинг Украины – 50,0%.

По доле расходов на алкоголь и табак Беларусь занимает 26-е место: белорусы тратят 3,0% семейного бюджета на вредные привычки. Меньше всех тратят жители Люксембурга – 1,3%, больше всех –жители Румынии – 8,2%.

По доле расходов на отели, рестораны и кафе Беларусь вход в позорный топ-3 стран, жители которых тратят меньше всего на эту статью расходов: доля бюджета белоруса – 2,8%, еще хуже лишь у Румынии и Молдавии – 1,9%.

По доле расходов на досуг и культуру Беларусь находится на 25 месте с долей 5,7% семейного бюджета.