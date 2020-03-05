В 2019 году домашнее хозяйство Беларуси имело в распоряжении 1357,5 рубля в месяц

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в Беларуси в 2019 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1357,5 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1459,8 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1089,5 рубля в месяц.

По сравнению с 2018 годом располагаемые ресурсы выросли на 11,5% или 140,5 рубля.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство выросли на 141 рубль или 12,3% и составили 1290,3 рубля в месяц, из которых 966,5 рубля или 74,9% пришлись на потребительские расходы. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,7%, на покупку непродовольственных товаров – 32,8%, на оплату услуг – 25,7%.

Следует отметить, что в IV квартале 2019 года показатели располагаемых ресурсов были несколько выше средних по итогам года. Так, располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1405,9 рубля в месяц (в городах и поселках городского типа – 1511,4 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1129,2 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство в IV квартале прошлого года составили 1338,7 рубля в месяц, из которых 1011,5 рубля или 75,6% пришлось на потребительские расходы.

Под располагаемыми ресурсами Национальный статистический комитет РБ понимает денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы по версии Белстата – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг.

В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).