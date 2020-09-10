Население Беларуси за 20 лет сократилось почти на 631,8 тыс. человек, при этом городских жителей стало больше.

Такая информация содержится в бюллетене, опубликованном сегодня на сайте Белстата по итогам переписи населения в 2019 году, передает БелТА.

Если в 1999 году в стране насчитывалось 10 045 237 жителей, то в 2009-м - 9 503 807, а в 2019-м - 9 413 446 человек.

Количество городского населения увеличилось: с 6 961 516 человек в 1999 году до 7 299 989 в 2019-м. А сельчан, наоборот, стало меньше примерно на 970 тыс. человек: с 3 083 721 до 2 113 457.

В региональном разрезе во всех областях отмечается сокращение численности населения. В Брестской - с 1 485 095 до 1 348 115, в Витебской - с 1 377 161 до 1 135 731, Гомельской - с 1 545 083 до 1 388 512, Гродненской - с 1 185 178 до 1 026 816, Минской - с 1 558 632 до 1 471 240 и в Могилевской области - с 1 213 521 до 1 024 751 человек.

Только Минск демонстрирует стабильный прирост: в 1999 году в Минске проживали 1 680 567 человек, в 2009-м - 1 836 808, а в 2019-м город был уже двухмиллионником с численностью 2 018 281 человек.

Статистика по возрасту соответствует общеевропейским тенденциям - население стареет. Так, если в 1999 году жителей моложе трудоспособного возраста было 2 131 869 человек, трудоспособного - 5 752 100, старше трудоспособного - 2 160 103, то спустя 20 лет соотношение такое: 1 683 957 / 5 420 271 / 2 309 218.

Однако в сельской местности есть отличие: там сокращается не только количество молодежи и трудоспособного населения, но и число пенсионеров. В 1999 году пожилых сельчан было 1 039 957, в 2009-м - 748 271, а в 2019 году - 643 205.

Таким образом, в большинстве регионов сегодня четверть населения составляют пожилые жители. В целом по Беларуси - 24,5%.

Гендерное соотношение за прошедшие 20 лет в целом не изменилось: в 1999 году в Беларуси проживали 4 717 621 мужчина и 5 327 616 женщин, в 2019-м - 4 351 473 мужчины и 5 061 973 женщины. Сегодня на тысячу мужчин приходится 1163 женщины. Причем до 25 лет соотношение иное: мальчиков и парней больше, чем девочек и девушек. Перекос в другую сторону начинается с возраста 25 лет и увеличивается, что связано с более высокой смертностью среди мужчин. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни женщин выше примерно на 10 лет.

Так, средний возраст жителя Беларуси сегодня 40,7 года, при этом у мужчин он - 38 лет, у женщин - 43 года. Среди регионов самый молодой Минск, где средний возраст составляет 39,3 года, далее идут Брестская область - 40,4 года, Гомельская - 40,6, Минская - 40,9, Гродненская - 41,2, Могилевская - 41,3, Витебская - 42,5. И для всех регионов, включая столицу, характерен гендерный разрыв.

В 1999 году мужчин, никогда не состоявших в браке, было 900 683, через десять лет - 988 446, через двадцать - 801 784. Среди женщин наблюдается аналогичная волна - незамужних было соответственно 735 792, 793 714 и 617 335.

Между тем, число тех, кто сделал выбор в пользу брачных уз или хотя бы состоит в незарегистрированных отношениях, постепенно уменьшается. Таких мужчин в 1999 году, 2009-м и 2019-м было соответственно 2 441 213, 2 281 602 и 2 188 434. А женщин - 2 453 516, 2 305 3642 и 2 256 948. В основном стремятся строить серьезные отношения люди от 25 лет и старше.

Выросло за 20 лет число вдовцов как среди мужчин (с 122 793 до 137 567), так и среди женщин (с 768 856 до 808 798).

Аналогичная ситуация с разведенными: у мужчин рост - с 245 886 до 321 273, у женщин - с 411 702 до 520 854.