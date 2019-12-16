Личные денежные переводы в Беларусь в III квартале 2019 года составили $263,9 млн., сообщил Национальный банк Беларуси.

Согласно отчету, из этой суммы $116,9 млн. приходится на поступления, полученные в качестве оплаты труда ($209,9 млн минус подоходный налог и взносы на социальные нужды в размере $53,2 млн. и минус импорт услуг по статье «Поездки» и услуг пассажирского транспорта в размере $39,8 млн.).

Личные трансферты в адрес граждан и проживающих в Беларуси лиц в III квартале составили $147 млн., включая денежные переводы работающих за границей граждан РБ в объеме $118,9 млн. Еще $28,1 млн. приходится на трансферты между домашними хозяйствами.

C начала 2019 года общая сумма личных переводов поступивших в страну составила $735,2 млн., в том числе $286,7 млн по статье «Чистая оплата труда» и $448,5 млн по статье «Личные трансферты», включая $357,6 млн. денежных переводов работающих.

Личные переводы из Беларуси в III квартале составили всего $41.1 млн., включая чистую оплату труда в объеме $6,2 млн. и личные трансферты в объеме $34,9 млн. (в том числе денежные переводы работающих в объеме $13,2 млн.).

С начала года личные переводы населения из Беларуси достигли суммы $115,4 млн, из которой $94,8 миллионов приходится на личные трансферты, в том числе денежные переводы работающих в объеме $43,3 млн и прочие трансферты между домашними хозяйствами на сумму $51,5 млн.