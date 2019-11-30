Белстат посчитал ресурсы белорусской семьи по итогам 10 месяцев 2019 года

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в Беларуси в январе-сентябре 2019 года составили 1341,4 рубля в месяц. В городах и поселках городского типа эта величина составляет 1442,5 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах –1076,2 рубля в месяц.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет РБ на основе данных выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

Под располагаемыми ресурсами Белстат понимает денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1274,2 рубля в месяц, из которых 951,6 рубля (74,7%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,9%, на покупку непродовольственных товаров – 32,2%, на оплату услуг – 26,1%.

«Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее», - поясняет Белстат.