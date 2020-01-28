Последнее обновление: 28.01.2020 23:01

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси с 1 февраля повышается до 239,87 рубля

В Беларуси бюджет прожиточного минимума с 1 февраля повышается с 231,83 до 239,87 рубля, следует из постановления Министерства труда и социальной защиты №6 от 22 января 2020 года.

Для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит 265,91 рубля, пенсионеров - 184,2 рубля, студентов - 232,83 рубля, детей в возрасте до 3 лет - 155,64 рубля, детей от 3 до 6 лет - 212,79 рубля, детей от 6 до 18 лет - 260,48 рубля.

Новый размер бюджета прожиточного минимума будет действовать по 30 апреля 2020 года.

Одновременно, будут повышены минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки и повышения отдельным категориям пенсионеров, детские пособия и т.д.

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