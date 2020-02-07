Россия отказалась менять условия поставок нефти, пообещала содействие

Правительство РФ отказалось менять условия поставок нефти в Беларусь в 2020 году, что подразумевало бы введение госрегулирования, но пообещало содействие в этой сфере.

«Что касается поставок нефти, что было предметом обсуждения, мы и правительство России будем вместе оказывать содействие в заключении соглашений между белорусским потребителями и российскими производителями нефти. Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли.

Цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются. Это все останется. Но будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений, чтобы обеспечить Беларусь необходимыми объемами нефти", - сказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров в Сочи.

Он пояснил, что российский и белорусский нефтяной рынки едины, и нефть продается на одинаковых условиях, а для предоставления скидок необходимо было бы вводить госрегулирование этого рынка.

"Мы это сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила игры - мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании. Поэтому будем способствовать достижению коммерческих договоренностей", - повторил замглавы администрации.

Козак не стал гадать, какой объем нефти будет поставлен в Беларусь в 1-м квартале.

"Это все зависит от достижения договоренностей. Объемы, цену поставок мы не регулируем", - резюмировал он.

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