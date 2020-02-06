Лукашенко обвинил Россию в срыве договоренностей по поставкам нефти

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении договоренностей по поставкам нефти, отметив, что разногласия между двумя странами в энергетической сфере регулярно случаются на протяжении последних 13 лет.

«Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

Он потребовал от чиновников разработать механизм компенсации потерь, которые несет Беларусь «не по своей вине».

"Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине».

Лукашенко в очередной раз заявил о своем требовании обеспечить загрузку НПЗ.

"Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам", - сказал белорусский правитель.