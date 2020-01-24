Налоговый маневр не связан с отношениями Москвы и Минска

Решение о налоговом маневре в РФ не связано с российско-белорусскими отношениями и поэтому не может быть инструментом политического давления России на Беларусь.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении экс-главы правительства, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Решение о налоговом маневре принималось в рамках оптимизации бюджетных поступлений и никак не связано с российско-белорусскими отношениями», - сказал источник, комментируя заявление Александра Лукашенко, который расценил налоговый маневр в нефтяной сфере в России как попытку надавить на Минск.

Источник также отметил, что правительство предыдущего состава было максимально сосредоточено на развитии и углублении российско-белорусской интеграции.

«Прежнее правительство делало максимум для развития и углубления интеграции между Россией и Белоруссией и не наша вина в том, что на этом пути нет значимых успехов», - сказал он.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что рассматривает введение налогового маневра в нефтяной сфере в России как попытку Москвы надавить на Минск. При этом он добавил, что связывает споры между Минском и Москвой в нефтяной сфере с позицией прежнего правительства РФ. Лукашенко отметил, что в основе конфликта лежат разногласия по цене на нефть из РФ.