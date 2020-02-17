Кремль проигнорирует эмоции Лукашенко в диалоге с Беларусью

Россия продолжит энергетический диалог с Беларусью, несмотря на то, что подчас эмоции берут верх в высказываниях Александра Лукашенко.

«Диалог будет продолжаться, тем более, что говорили о том, что продолжатся контакты белорусских коллег непосредственно с компаниями-поставщиками нефти», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он оставил без комментариев заявления Лукашенко, что, если из РФ в феврале не будет поставлена нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.

«Там иногда, действительно, эмоции берут верх. Но, будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, вот из этого мы и будем исходить», - подчеркнул Песков.

Песков также напомнил, что была достигнута договоренность о продолжении диалога на уровне курирующих энергетические вопросы вице-премьеров двух правительств.

«Главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые курируют вопросы двусторонней интеграции, будут как раз заниматься дальше проработкой темы поставок энергоресурсов», - сказал он.