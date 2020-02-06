Минэнерго РФ: Цена на нефть для Беларуси определяется коммерческими компаниями

Министерство энергетики России считает, что вопрос цены нефти, поставляемой Беларуси, является исключительно коммерческим и решать его должны между собой компании.

"Между "Белнефтехимом" и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий. Мы [Минэнерго РФ] в этом не участвуем, потому что всегда и ранее это были коммерческие переговоры. Мы не можем указывать компаниям в рыночной ситуации, по каким ценам продавать", - цитирует ТАСС министра энергетики РФ Александра Новака.

Ранее глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что не планирует как-либо компенсировать потери Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на льготных условиях.

"Мы такие же жертвы, как и белорусы. Поэтому мы не собираемся компенсировать те потери, которые несет белорусская сторона. Это межправительственные отношения", - сказал он.