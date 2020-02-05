Последнее обновление: 05.02.2020 15:23

Россия ждет от Беларуси убедительных расчетов компенсации за "грязную нефть"

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что расчеты белорусских властей компенсации за "грязную нефть" из России должны быть убедительными и поддержаны экспертным сообществом, тогда их примет российская сторона.

"Российская сторона ожидает документы, подтверждающие понесенный белорусской стороной ущерб от поставки некачественной нефти. По итогам совместного анализа этих документов будут выплачены те средства, которые компенсируют понесенный ущерб. Это должны быть убедительные расчеты, которые поддерживаются экспертным сообществом и, конечно, которые будут приняты российской стороной", - сказал Мезенцев (цитата ТАСС).

По словам посла, российское государство "не несет ответственности за ряд шагов хозяйствующих субъектов, который привел к сложной, кризисной ситуации", сложившейся в апреле прошлого года. При этом, отвечая на уточняющий вопрос, посол сказал, что речь идет именно о выплате, а не о компенсирующих механизмах к цене энергоносителей. Мезенцев отметил, это вопросы компенсации - это "вопрос диалога, сверки позиций сторон". "Открытость, готовность к разговору по любым самым сложным вопросам многократно подтверждалась российской стороной, всеми без исключения членами российского правительства, хозяйствующими субъектами", - сказал дипломат.

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