Последнее обновление: 20.01.2020 16:48

Беларусь и Россия договорились о компенсации за грязную нефть

Беларусь и Россия согласовали подходы и методику расчета компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба" некачественной нефтью.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьера РБ Александра Исаева.

"Договоренность о подходах и методике компенсации за загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба" на территории Беларуси была достигнута во время встречи заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко с исполняющим обязанности вице-премьера РФ Дмитрием Козаком, состоявшейся на минувшей неделе в Москве", - сообщила Исаева.

Как сообщает ТАСС, официальный представитель и.о. вице-премьера РФ Илья Джус подтвердил, что сторонами достигнута "принципиальная договоренность по подходам к компенсации за грязную нефть".

Детали договоренности не сообщаются.

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