Беларусь опять ремонтирует «Дружбу»

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» начало очередной этап ремонта дефектов магистральных нефтепроводов «Унеча – Мозырь» и «Мозырь – Брест». Кроме того, предприятие осуществляет работы в рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС «Кобрин» и НПС «Туров».

«На НПС «Кобрин» выполняется капитальный ремонт технологических перемычек DN500 между насосными станциями №1 и №2. Работы по освобождению от нефти, демонтажу и подключению перемычек будут завершены к 6 февраля», - говорится в сообщении на сайте Гомельтранснефть Дружбы.

«В рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС «Туров» производится замена участка нефтепровода между задвижками №21А-№22А и тройника перед задвижкой №1А. Новый участок нефтепровода планируют подключить 7 февраля», - также сообщает предприятие.

Кроме того, продолжается ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов «Унеча – Мозырь» и «Мозырь – Брест», выявленных по результатам внутритрубной диагностики.

«Работы ведутся силами филиалов с установкой металлических и композитных муфт, а также заваркой внешних дефектов. Методы ремонта определены по результатам дополнительного дефектоскопического контроля каждого дефектного участка нефтепровода. Исходя из степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов на местности, принято решение о снижении режима перекачки на МН «Мозырь – Брест» с частичным выводом отдельных участков нефтепровода», - отмечается в сообщении.

В феврале предприятие продолжит работы по очистке и диагностированию трубопровода DN800 на участке МН «Мозырь – Брест» от НПС «Пинск» до 441-го км.