Последнее обновление: 29.02.2020 10:02

Тариф на прокачку нефти по маршруту Броды-Мозырский НПЗ составит 0,87 рубля

Транспортировка нефти трубопроводным транспортом по маршруту «Броды-Мозырь-Мозырский НПЗ» обойдется в 0,87 белорусского рубля за 1 тонну, следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ №15 от 21 февраля 2020 года.

Тариф по этому маршрутному направлению при расчетах в иностранной валюте составит 26,61 российского рубля.

Тариф по указанному маршруту был принят после того, как концерн «Белнефтехим» договорился с азербайджанской компанией Socar о закупке 160 тыс. тонн азербайджанской нефти. Socar подтвердила отгрузку танкера в 20-х числах марта. Нефть будет поставлена в Одессу, а затем по трубопроводу «Одесса - Броды» в аверсном режиме на «Мозырский НПЗ».

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