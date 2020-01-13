Экологический налог на транзит нефти через Беларусь не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Беларуси не имеет отношения к России, его будет платить предприятие "Гомельтранснефть Дружба", об этом заявил источник в нефтяной отрасли республики, знакомый с разработкой проекта указа.

Ранее, в пятницу, стало известно о подписании президентом Беларуси Александром Лукашенко указа, согласно которому республика вводит экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории.

Указ еще не опубликован, но, по словам источника, документ готовили в течение года, передает РИА Новости.

"Насколько я знаю, предполагалось ввести фиксированный налог в размере 35 (белорусских) копеек за 100 тонно-километров … Последний вариант указа пока официально не опубликован, известно только о его подписании… Но предполагается, что этот экологический налог будет платить "Гомельтранснефть Дружба" как оператор белорусского участка нефтепровода "Дружба", "Транснефть" ничего не будет платить. Российской стороны это вообще не касается никаким образом", – заявил источник.