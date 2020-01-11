Лукашенко ужесточил налогообложение транспортировки и транзита нефти

Белорусские власти вводят экологический налог на транспортировку нефти и нефтепродуктов, а также повышают ставку налога на прибыль до 50% для компаний, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории страны.

Соответствующий указ №9 «О налогообложении» был подписан 10 января 2020 года.

«В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

«Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами».

Первый раз налог на транзит нефти Лукашенко ввел 3 января 2007 года – 45 долларов за тонну. После многочасовых переговоров с Путиным 10 января 2007 года Лукашенко отменил налогообложение транзита.