Кремль: Беларусь вправе покупать более дешевую нефть на мировом рынке

Беларусь вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу.

«Если существуют какие-то более выгодные варианты для Беларуси, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации», — сказал он.

Песков добавил, что Кремль со всей серьезностью воспринимает заявления президента Беларуси, и отметил, что это вопросы экономической и коммерческой целесообразности.

Пресс-секретарь российского президента заметил, что, пока не завершены интеграционные процессы, о равных условиях для российских и белорусских потребителей нефти речи не идет.

«При нынешнем уровне нашей интеграции нельзя говорить о равных условиях для российских и белорусских потребителей по всем параметрам», — сказал Песков. Он добавил, что нынешний уровень интеграции это не предусматривает.