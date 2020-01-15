Гомельтранснефть «Дружба» подтвердила проблематичность реверса нефти из Польши

У польского оператора нефтепровода «Дружба», компании PERN нет технической возможности одновременно качать нефть в двухстороннем режиме - "к себе и от себя".

Об этом сегодня сказал главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, подтвердив тем самым проблематичность реверсных поставок нефти.

"Реверсная доставка возможна только с остановками. К примеру, неделю качаем нефть на Мозырь, а три недели из Мозыря. При таком условии это вполне технически реализуемая задача», - сказал Вериго, которого цитирует БелТА.

«Уверен, в критической ситуации польская сторона пойдет навстречу, и с остановкой этот реверс будет возможен. Этот вопрос мы обсуждаем с польскими коллегами. Не исключаем, что это может стать одной из перспектив ближайшего будущего", - добавил он.

Вериго не уточнил, на чем базируется его уверенность в том. что польский оператор пойдет навстречу желаниям Беларуси.

Как сообщалось, вчера представитель PERN пояснил, что из-за необходимости сохранения непрерывных поставок нефти для клиентов PERN, поставка нефти в реверсном направлении не представляется возможной.