Беларусь хочет до конца решить вопрос с компенсацией за грязную нефть

Беларусь хочет заложить в тариф на транзит российской нефти в 2020 году свои потери от инцидента на трубопроводе "Дружба", заявил в четверг председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Беларусь оценивает свои потери от инцидента с "грязной нефтью" в 70 миллионов долларов – во всяком случае, именно такую компенсацию запрашивает республика. Один из вариантов – учесть потери республики в тарифах на прокачку в следующем году.

"Да, это также обсуждается в рамках тарифа на следующий год", – цитирует Рыбакова Sputnik.by.

Он отметил, что вопрос хотелось бы решить до нового года.

Как стало известно накануне, Беларусь уже предложила повышение тарифов на прокачку нефти по своей территории. Компания "Транснефть" с этим предложением не согласна, о чем и уведомила Федеральную антимонопольную службу (ФАС).