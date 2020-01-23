Последнее обновление: 23.01.2020 15:25

Румас и Мезенцев обсудили компенсацию за грязную нефть

Премьер Беларуси Сергей Румас в телефонном разговоре с послом России в Беларуси Беларусь Дмитрием Мезенцевым обсудили вопрос компенсации Россией ущерба от поставок грязной нефти.

«В ходе разговора российская сторона информировала о готовности компенсировать ущерб, нанесенный белорусским партнерам в связи с поставками некачественной российской нефти в 2019 году», - сообщила пресс-служба премьера РБ.

"В соответствии с запросом и документально подтвержденными потерями, понесенными белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в связи с поставками некачественной нефти в 2019 году, российская сторона готова компенсировать ущерб", - сообщил сегодня посол Мезенцев.

Также были обсуждены вопросы расширения взаимодействия между белорусской стороной и госкорпорацией «Роскосмос».

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