Лукашенко: Дорожные карты по нефти и газу до сих пор не согласованы

Лукашенко увязал переговоры о дальнейшей интеграции Беларуси и России с решением вопросов с поставками нефти и газа в Беларусь.

«О какой можно дальнейшей интеграции говорить, если до сих пор нет договора о поставках природного газа? Хотя об этом договорились давно, и правительства наши провалили эти договоренности, не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра Новый год, а мы не имеем договора по объемам и ценам поставок природного газа», - заявил Лукашенко.

«Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос до сих пор не решен – по «грязной» нефти. Мы считаем, а они делают вид, что этой «грязной» нет. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем, потому что к нашей нефтепереработке привязана нефтехимия. Если для нас будут закрывать рынки (постоянно или периодически) для поставок наших товаров, что это за единое экономическое пространство? Вопрос будет поставлен жестко», - пригрозил Лукашенко.