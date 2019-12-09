Беларусь просит у РФ компенсацию в $70 млн. за грязную нефть

Белорусские власти назвали величину компенсации, которую они ждут от России за поставки загрязненной хлорорганикой нефти.

Как заявил в воскресенье в эфире белорусского ТВ посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, которому поручили отдуваться за отсутствие результатов на прошедших в субботу, 7 декабря, переговорах Путина и Лукашенко, примерная величина компенсации в $70 млн. была озвучена в пятницу, 6 декабря, на переговорах премьеров РФ и РБ Медведева и Румаса.

«Там речь идет о немалой сумме - около $70 млн должна быть компенсация», - сказал Семашко.

"Мне показалось, что 6 числа нашел разрешение этот вопрос, было согласие и премьера России о том, что так же, например, как венгерская компания MOL отрегулировала с "Транснефтью": за каждый баррель грязной нефти - компенсация $15. Это бы устроило и нас. Но в субботу это уже как-то по-другому все прозвучало", - признал он отсутствие консенсуса.

Семашко еще верит в то, что данный вопрос может быть решен, но единственным вариантом разрешения проблемы остается юридический – через подачу судебного иска.

«Нужно чуть четче и предметнее сработать "Белнефтехиму" с нашими НПЗ. Нужно официально выставить, как это положено по закону, как это требует юриспруденция - изложить свои претензии, четко и понятно. Подходы могут быть разные, но если в Венгрии или Польше и Германии так же сделали, то у нас тоже должно быть так сделано. Можно и другой подход: оба завода работали вполсилы, это потеря выгоды, потеря прибыли, можно отсюда посчитать», - предложил посол.