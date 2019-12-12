Последнее обновление: 12.12.2019 09:51

Белнефтехим подтвердил, что Россия согласна поставить 24 млн. тонн нефти в 2020 году

Концерн "Белнефтехим" подтвердил подписание с Российской Федерацией индикативного нефтяного баланса на 2020 год в объеме 24 млн тонн.

"Индикативный баланс поставок российской нефти в Беларусь подписан. Баланс согласован в размере 24 млн т нефти", - процитировала БелТА ответ концерна.

Данное сообщение заметно меняет ситуацию вокруг проекта бюджета Беларуси на 2020 год, проект которого сверстан исходя из объема поставок в 18 млн. тонн нефти.

Пока неизвестно, сохранится ли (скорее всего –нет) в следующем году схема перетаможки дополнительных 6 млн. тонн нефти, применяемой с 2017 года для частичной компенсации Беларуси цен на газ.

Но уже понятно, что анонсированные Минфином потери от ликвидации схемы перетаможки 6 млн. тонн нефти в объеме $423 млн. будут гораздо меньше, поскольку будут частично компенсированы экспортом нефтепродуктов, произведенных из бонусных 6 млн. тонн нефти.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование