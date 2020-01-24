Мозырский НПЗ не планирует остановку производства. Таким образом предприятие отреагировало на публикацию Reuters, в которой источник агентства допустил остановку предприятия в феврале из-за отсутствия сырья.

"Завод обеспечен необходимым количеством сырья и сырьевых компонентов. Мы работаем в оптимальном технологическом режиме. Выпускается полный ассортимент продукции, соответствующей международным стандартам качества", - говорится в комментарии предприятия госагентству БелТА.

Два источника, знакомые с планами Белнефтехима, сказали, что из-за отсутствия сырья может быть остановлен Мозырский НПЗ.

“Если не будет нефти, то будет циркуляция. Запасы нефти не бесконечные, они заканчиваются. Если не договорятся по нефти, то будут останавливать Мозырь”, - сказал один из них Reuters.

На февраль у Беларуси пока нет договоренностей о поставках нефти за исключением компаний Михаила Гуцериева, которые могут поставить не более 250 тыс тонн по нефтепроводу и до 100 тыс. тонн по железной дороге.