Последнее обновление: 24.01.2020 21:13

Мозырский НПЗ не планирует остановку производства

Мозырский НПЗ не планирует остановку производства. Таким образом предприятие отреагировало на публикацию Reuters, в которой источник агентства допустил остановку предприятия в феврале из-за отсутствия сырья.

"Завод обеспечен необходимым количеством сырья и сырьевых компонентов. Мы работаем в оптимальном технологическом режиме. Выпускается полный ассортимент продукции, соответствующей международным стандартам качества", - говорится в комментарии предприятия госагентству БелТА.

Два источника, знакомые с планами Белнефтехима, сказали, что из-за отсутствия сырья может быть остановлен Мозырский НПЗ.

“Если не будет нефти, то будет циркуляция. Запасы нефти не бесконечные, они заканчиваются. Если не договорятся по нефти, то будут останавливать Мозырь”, - сказал один из них Reuters.

На февраль у Беларуси пока нет договоренностей о поставках нефти за исключением компаний Михаила Гуцериева, которые могут поставить не более 250 тыс тонн по нефтепроводу и до 100 тыс. тонн по железной дороге.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование