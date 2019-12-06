Премьер Беларуси хочет ясности в вопросе компенсации за грязную нефть

Беларусь рассчитывает в ближайшее время добиться ясности в вопросе компенсации за грязную нефть.

Об этом сообщил сегодня премьер Беларуси Сергей Румас перед открытием сессии парламента.

«Беларусь надеется, что в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет. До конца года или нет, мне трудно сказать", - сказал премьер, которого цитируют официальные СМИ.

Он уточнил, что вопрос компенсации за грязную нефть вынесен за скобки переговоров по интеграционным дорожным картам.

"По ней работа продолжается по отдельному треку. У нас есть расчеты по компенсации, но не хотелось бы их называть, чтобы не усложнять переговоры", - отметил Румас.