Минтруда РБ утвердило новые размеры потребительских бюджетов

Министерство труда и соцзащиты Беларуси постановлением №49 от 23 октября 2019 года утверждило размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах сентября 2019 года в расчете на месяц на период с 1 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г.

Минимальный потребительский бюджет представителя трудоспособного населения установлен в размере 475,56 рубля; пенсионера – 371,51 рубля; студента – 351,9 рубля; ребенка в возрасте до трех лет – 301,8 рубля; ребенка в возрасте от трех до шести лет – 398,68 рубля; ребенка в возрасте от шести до восемнадцати лет – 405,17 рубля; семьи из четырех человек – 372,06 рубля; молодой семьи из трех человек – 405,25 рубля.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах сентября 2019 г. характеризуется следующими данными: продукты питания – 48,7 процента, одежда, белье, обувь –19 процентов, жилищно-коммунальные услуги – 8,4 процента, бытовые услуги, транспорт, связь – 8,8 процента, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения – 9,1 процента, культурно-просветительные мероприятия и отдых – 1,4 процента, взносы и платежи – 2,2 процента, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены – 2,4 процента.