В Беларуси могут увеличить пособие безработным и ввести e-трудовые книжки

Министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич в воскресенье в эфире белорусского ТВ рассказала о не носящих стратегического характера новациях в трудовом законодательстве страны, которые могут настигнуть белорусов, в первую очередь безработных, в 2020 году.

Пособие по безработице в 30 рублей, что по своей сути фикция, так и останется фикцией. Но власти готовят целые поправки в закон, которые позволят увеличить размер этой фикции «безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда». Из 113 районов Беларуси к напряженным относятся 53 территории.

На повышенное пособие могут рассчитывать «люди в возрасте 50+, которым действительно сложно конкурировать". По словам министра, белорусам в возрасте старше 50 лет приходится искать работу в среднем 11 месяцев: это достаточно большой срок, поэтому этих людей надо финансово поддержать… $15-20 в месяц.

Костевич также сообщила о том, что Минтруда в 2020 году будет работать над законодательным актом по внедрению электронных трудовых книжек, сославшись на неизбежную цифровизацию. Хотя, пока речь идет о том, что власти хотят иметь в электронном виде данные об увольнениях и приеме на работу сотрудников, что позволяет на новом уровне планировать контрольно-ревизионные мероприятия.

Министр также напомнила, что с 1 января 2020 зарплата бюджетников будет рассчитываться, исходя из базовой ставки 185 рублей. На уровне зарплат новая методика расчета не скажется.