Последнее обновление: 24.10.2019 09:28

Безработица в Беларуси в 3 квартале 2019 года снизилась до 3,9%

Уровень безработицы в Беларуси в III квартале 2019 года в соответствии с методологией Международной организации труда снизился 3,9% от численности рабочей силы в стране.

В первом и во втором кварталах текущего года уровень безработицы в РБ по методологии МОТ составлял 4,6% и 4,4% соответственно.

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) в III квартале 2019 г. составил 68,3%, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

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