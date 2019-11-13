Официальная безработица в РБ на 1 ноября составила 0,3%

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября 2019 г. составил 0,3 процента и по сравнению с 1 ноября 2018 г. (0,3 процента) не изменился, сообщило Минтруда Беларуси.

На учете в качестве безработных на 1 ноября 2019 г. состояло 10,9 тыс. человек, что на 23,9 процента безработных меньше, чем на 1 октября 2018 г. (14,3 тыс. человек).

Как сообщал Национальный статистический комитет, уровень безработицы в Беларуси за 9 месяцев 2019 года в соответствии с методологией Международной организации труда составил 3,9% от численности рабочей силы.

Нанимателями на 1 ноября 2019 г. заявлены сведения о наличии 92,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 14,6 процента больше, чем на 1 ноября 2018 г. (80,6 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 66 процентов от общего числа вакансий, в соответствующем периоде прошлого года – 66,2 процента.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 ноября 2019 г. составил 0,1 безработных на одну вакансию (на 1 ноября 2018 г. – 0,2).

В январе-октябре 2019 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 158,8 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 80,4 тыс. человек.